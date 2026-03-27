СМИ: израильские военные скептически относятся к идее смены власти в Иране

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Военные Израиля все более скептично воспринимают идею Тель-Авива о смене власти в Иране, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Израильские военные все более скептически относятся к возможности смены режима в Иране в ближайшие недели", - говорится в материале издания.
По словам собеседников газеты, в военной разведке преобладает мнение о том, что в ходе военной операции против Ирана не удалось создать условия для смены власти в стране в ближайшем будущем.
Источники также сообщили, что на фоне желания властей США постепенно свернуть боевые действия в регионе ВВС Израиля отдают приоритет нанесению ударов по военным целям, а не по объектам, удары по которым якобы могли бы повлиять на дестабилизацию власти.
Кроме того, по информации газеты, израильские военные с самого начала операции против Ирана считали перспективу смены власти в стране посредством нанесения ударов с воздуха "маловероятной, если не невозможной".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.