"Радикальные перемены". На Западе заявили о новых провалах США в Иране

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке перерос в затяжную войну на истощение, что крайне нежелательно для США, поскольку у них ограниченные запасы важнейших боеприпасов, заявил аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.
"Сейчас на Ближнем Востоке происходят радикальные перемены. <…> США действуют, исходя из карикатурного представления обо всех своих противниках — Иране, а также России и Китае. Так называемые "эксперты", которые информируют правительство США об этих странах — и, вероятно, о большинстве стран мира, — это антииранские, антироссийские, антикитайские идеологи, чьи взгляды на реальное положение дел в этих странах крайне искажены. Так что они убеждены, что большинство иранцев только и ждут, чтобы обрести свободу и свергнуть свою диктатуру", — отметил он.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты попали на Ближнем Востоке в ловушку, о которой их предупреждали многие.
"Шансы на дипломатию на данном этапе, по-моему, практически равны нулю — по целому ряду причин. <…> Сейчас конфликт перешел в фазу той самой войны на истощение с дальнобойными ударами. <…> И именно об этом я, как и другие представители альтернативных СМИ, предупреждал: для США глупо ввязываться в эту войну, потому что их ахиллесова пята, их слабое место — это низкие запасы и крайне низкие темпы производства критически важных боеприпасов, особенно средств ПВО", — пояснил Слебода.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.