"Продвинутся вглубь". На Западе раскрыли, как США смогут занять часть Ирана - РИА Новости, 27.03.2026
04:54 27.03.2026 (обновлено: 04:55 27.03.2026)
"Продвинутся вглубь". На Западе раскрыли, как США смогут занять часть Ирана
Американским войскам по силам занять несколько иранских островов, но это все равно не поможет им разблокировать Ормузский пролив, заявил военный аналитик,... РИА Новости, 27.03.2026
в мире
сша
иран
ормузский пролив
скотт риттер
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Скотт Риттер, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Продвинутся вглубь". На Западе раскрыли, как США смогут занять часть Ирана

Аналитик Риттер: США смогут занять острова, но не разблокируют Ормузский пролив

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американским войскам по силам занять несколько иранских островов, но это все равно не поможет им разблокировать Ормузский пролив, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"США скорее всего смогут захватить острова или их части, но оставаться там будет невозможно. Захватив остров, необходимо его удержать, а войска сразу же окажутся под интенсивными ударами ракет, артиллерии и дронов. И США не смогут пополнять запасы военных на островах, потому что Иран подобьет или собьет любые корабли и вертолеты, которые отправят американцы", — отметил он.
Тегеран взял Вашингтон за горло: Иран превращает США в страну-изгоя
26 марта, 08:00
По оценкам Риттера, оккупация иранских островов не имеет для США ни военного, ни экономического смысла.
"США будут нести потери. И ради чего? Ведь иранцы по-прежнему смогут препятствовать судоходству. Потому что, если американские войска не высадятся на материковой части Ирана и не продвинутся вглубь на 20, 30, 40, 50 километров по широкой полосе, то не смогут помешать иранцам топить корабли", — пояснил эксперт.
Как ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона, военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Между бегством и капитуляцией: у Вашингтона не осталось выхода
25 марта, 08:00
 
