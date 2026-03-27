"Продвинутся вглубь". На Западе раскрыли, как США смогут занять часть Ирана

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американским войскам по силам занять несколько иранских островов, но это все равно не поможет им разблокировать Ормузский пролив, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"США скорее всего смогут захватить острова или их части, но оставаться там будет невозможно. Захватив остров, необходимо его удержать, а войска сразу же окажутся под интенсивными ударами ракет, артиллерии и дронов. И США не смогут пополнять запасы военных на островах, потому что Иран подобьет или собьет любые корабли и вертолеты, которые отправят американцы", — отметил он.
По оценкам Риттера, оккупация иранских островов не имеет для США ни военного, ни экономического смысла.
"США будут нести потери. И ради чего? Ведь иранцы по-прежнему смогут препятствовать судоходству. Потому что, если американские войска не высадятся на материковой части Ирана и не продвинутся вглубь на 20, 30, 40, 50 километров по широкой полосе, то не смогут помешать иранцам топить корабли", — пояснил эксперт.
Как ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона, военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.