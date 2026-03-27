Рейтинг@Mail.ru
"Это война будущего". На Западе сообщили США тревожные новости об Иране - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 27.03.2026 (обновлено: 13:11 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/iran-2083184676.html
"Это война будущего". На Западе сообщили США тревожные новости об Иране
"Это война будущего". На Западе сообщили США тревожные новости об Иране - РИА Новости, 27.03.2026
"Это война будущего". На Западе сообщили США тревожные новости об Иране
США не смогут одержать победу над Ираном, поскольку используют старые методы, а Тегеран ведет войну будущего, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T03:32:00+03:00
2026-03-27T13:11:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082564760_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d14b2232a918997be939341c43e1777.jpg
https://ria.ru/20260324/voyna-2082457369.html
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082923606.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082564760_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b94e56677ce5313a739427f043f4ca73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Это война будущего". На Западе сообщили США тревожные новости об Иране

Аналитик Макгрегор: США не одержат победу, потому что воюют старыми методами

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым в Тель-Авиве после ракетного удара
Дым в Тель-Авиве после ракетного удара - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым в Тель-Авиве после ракетного удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США не смогут одержать победу над Ираном, поскольку используют старые методы, а Тегеран ведет войну будущего, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Военная победа. Что выиграют США? Неужели это сценарий с линкором "Миссури", когда иранцы поднимаются на борт линкора, стоящего где-то в Персидском заливе, и сдаются Дональду Трампу? Это все чепуха", — отметил он.
Мир в труху: ближневосточная война перерастает в глобальную
24 марта, 08:00
Мир в труху: ближневосточная война перерастает в глобальную
24 марта, 08:00
По утверждению Макгрегора, попытки Соединенных Штатов нанести поражению Ирану, применяя устаревшие способы ведения войны, обречены на неудачу.
"США пытаются вести войну так, как они это делали, по крайней мере, с 1944 года. Это старый подход. <…> И они столкнулись с противником, который ведет против них совсем войну будущего, войну XXI века. Это война ракет, беспилотных и пилотируемых систем. Всего понемногу, но с максимальной точностью, с максимальным контролем и постоянным наблюдением. <…> США не выиграют эту войну, если будут действовать так, как сейчас. Они могут выпустить все ракеты до последней, но в итоге обнаружат, что это ничего не дало", — подчеркнул эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
"Мы сами решим, с кем говорить". Что не так с переговорами США и Ирана
26 марта, 08:00
“Мы сами решим, с кем говорить”. Что не так с переговорами США и Ирана
26 марта, 08:00
 
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала