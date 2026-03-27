02:51 27.03.2026
Глава МИД Ирана заявил генсеку ООН о праве на перекрытие Ормузского пролива
Глава МИД Ирана заявил генсеку ООН о праве на перекрытие Ормузского пролива
В мире, Иран, Ормузский пролив, Ближний Восток, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аракчи заявил Гутеррешу о праве Ирана перекрывать Ормузский пролив

© AP Photo / Altaf Qadri
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил о законном праве его страны перекрывать Ормузский пролив, сообщает телеканал Press TV.
Как сообщается, собеседники обсуждали последние события на Ближнем Востоке.
"Предотвращение прохода судов, принадлежащих или связанных с врагом и его союзниками, через Ормузский пролив является законным правом Ирана как прибрежной страны", - приводит телеканал слова главы МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
