"Прибудут раньше". На Западе раскрыли хитрый маневр США против Ирана

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США делают заявления о мирных намерениях в отношении Ирана, чтобы усыпить бдительность иранцев перед наземной операцией против них, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Все, что делает Трамп, — это манипулирует фондовым рынком и рынком нефти. И все. Он пытается удержать цены. Тянет время, пока не прибудут морпехи: 31-я экспедиционная бригада морской пехоты прибудет в пятницу, может, в субботу, 11-я экспедиционная бригада, которая базируется в Кэмп-Пендлтоне, Калифорния, Сан-Диего, прибудет раньше — вероятно, где-то 7 апреля. Так что у них примерно 19-дневное плавание", — отметил он.
По мнению Джонсона, все заявления Вашингтона о стремлении мирно урегулировать конфликт носят заведомо ложный характер.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".