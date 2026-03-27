Автора документального фильма, получившего Оскар, признали иноагентом

В марте на 98-й премии "Оскар" в Лос-Анджелесе награду за документальный фильм отдали ленте "Господин Никто против Путина". "Оскар" получили бывший педагог Таланкин* и американский документалист Дэвид Боренштайн. Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые Таланкиным* в российской школе, в том числе в него без разрешения родителей включили кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. После съемок он покинул Россию.