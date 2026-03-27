Автора документального фильма, получившего Оскар, признали иноагентом
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов режиссера документального фильма, получившего "Оскар", Павла Таланкина*, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T17:05:00+03:00
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов режиссера документального фильма, получившего "Оскар", Павла Таланкина*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать седьмого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России
в реестр иностранных агентов включены... П.И. Таланкин*", - говорится в сообщении
.
По информации министерства, Таланкин* принимал участие в качестве респондента на инфорплощадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, выступал против проведения специальной военной операции на Украине
, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.
По данным ведомства, Таланкин* проживает за границей.
В марте на 98-й премии "Оскар" в Лос-Анджелесе награду за документальный фильм отдали ленте "Господин Никто против Путина". "Оскар" получили бывший педагог Таланкин* и американский документалист Дэвид Боренштайн. Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые Таланкиным* в российской школе, в том числе в него без разрешения родителей включили кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. После съемок он покинул Россию.
В конце марта в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска сообщили РИА Новости, что суд удовлетворил иск прокуратуры, которая просила запретить распространение фильма.
* Признан иностранным агентом в России