Минобороны Индии одобрило предложение о закупке российских систем С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мар - РИА Новости. Совет по оборонным закупкам Индии, возглавляемый министром обороны Раджнатхом Сингхом и входящий в МО республики, сообщил, что одобрил предложения на общую сумму в 2,38 триллиона рупий (25 миллиардов долларов) на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, средних военно-транспортных самолетов, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Для ВВС Индии были одобрены предложения по закупке средних транспортных самолетов, зенитно-ракетного комплекс а С-4 00 большой дальности, беспилотных ударных самолетов и модернизации двигательных установок самолето в Су- 30", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны не уточнило, какие именно средние транспортные самолеты имеет в виду, однако подчеркнуло, что их внедрение путем замены парка транспортных самолет ов Ан -32 и Ил -76 позволит удовлетворить стратегические, тактические и оперативные потребности ВВС Индии в воздушных перевозках.

"Система С-400 будет противодействовать воздушным объектам противника дальнего действия, нацеленным на жизненно важные районы, в то время как дистанционно управляемые ударные самолеты позволят проводить наступательные контратаки и скоординированные воздушные операции, а также осуществлять скрытую разведку, наблюдение и распознавание", - добавило МО.

Капитальный ремонт авиационных двигателей Су-30 и их агрегатов позволит увеличить срок службы самолетов и удовлетворить эксплуатационные требования военно-воздушных сил, отметило министерство обороны.

Также минобороны Индии одобрило приобретение систем противовоздушной обороны для сухопутных войск страны, бронебойных танковых боеприпасов, артиллерийских систем "Дхануш" и систем воздушного наблюдения, которые не требуют взлетно-посадочных полос.

Для индийской береговой охраны одобрили закупки тяжелых судов на воздушной подушке, которые будут использовать для выполнения многоцелевых оперативных задач в прибрежной морской зоне, заключило МО.

Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400 в октябре 2018 года на сумму в 5,43 миллиарда долларов. Республика стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая Турции . Первый полковой комплект она получила в декабре 2021 года, второй - в апреле 2022 года, третий - в феврале 2023 года. Системы развернули для обеспечения противовоздушной обороны на границе с КНР и Пакистаном