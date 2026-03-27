Минобороны Индии одобрило предложение о закупке российских систем С-400
Совет по оборонным закупкам Индии, возглавляемый министром обороны Раджнатхом Сингхом и входящий в МО республики, сообщил, что одобрил предложения на общую... РИА Новости, 27.03.2026
Индия, Россия, Китай, Раджнатх Сингх, Андрей Белоусов, ШОС, С-400 «Триумф», Су-30, Ан-32, В мире
МО Индии одобрило предложение ВВС страны о закупке российских систем С-400
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мар - РИА Новости. Совет по оборонным закупкам Индии, возглавляемый министром обороны Раджнатхом Сингхом и входящий в МО республики, сообщил, что одобрил предложения на общую сумму в 2,38 триллиона рупий (25 миллиардов долларов) на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, средних военно-транспортных самолетов, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.
Совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны в пятницу одобрил ряд предложений общей стоимостью в 2,38 триллиона рупий (25 миллиардов долларов).
"Для ВВС Индии были одобрены предложения по закупке средних транспортных самолетов, зенитно-ракетного комплекса С-4
00 большой дальности, беспилотных ударных самолетов и модернизации двигательных установок самолетов Су-
30", - говорится в сообщении министерства.
Минобороны не уточнило, какие именно средние транспортные самолеты имеет в виду, однако подчеркнуло, что их внедрение путем замены парка транспортных самолетов Ан
-32 и Ил
-76 позволит удовлетворить стратегические, тактические и оперативные потребности ВВС Индии в воздушных перевозках.
"Система С-400 будет противодействовать воздушным объектам противника дальнего действия, нацеленным на жизненно важные районы, в то время как дистанционно управляемые ударные самолеты позволят проводить наступательные контратаки и скоординированные воздушные операции, а также осуществлять скрытую разведку, наблюдение и распознавание", - добавило МО.
Капитальный ремонт авиационных двигателей Су-30 и их агрегатов позволит увеличить срок службы самолетов и удовлетворить эксплуатационные требования военно-воздушных сил, отметило министерство обороны.
Также минобороны Индии одобрило приобретение систем противовоздушной обороны для сухопутных войск страны, бронебойных танковых боеприпасов, артиллерийских систем "Дхануш" и систем воздушного наблюдения, которые не требуют взлетно-посадочных полос.
Для индийской береговой охраны одобрили закупки тяжелых судов на воздушной подушке, которые будут использовать для выполнения многоцелевых оперативных задач в прибрежной морской зоне, заключило МО.
Россия
и Индия
заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400 в октябре 2018 года на сумму в 5,43 миллиарда долларов. Республика стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая
и Турции
. Первый полковой комплект она получила в декабре 2021 года, второй - в апреле 2022 года, третий - в феврале 2023 года. Системы развернули для обеспечения противовоздушной обороны на границе с КНР и Пакистаном
.
Министр обороны России Андрей Белоусов
и Сингх на полях встречи глав МО стран-участниц ШОС
в Циндао
26 июня 2025 года согласовали график поставки оставшихся двух полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Ожидается, что оставшиеся два комплекта поставят в 2026 и 2027 году. Российский министр заверил своего индийского коллегу в своевременном выполнении достигнутых договоренностей.