Минобороны Индии одобрило предложение о закупке российских систем С-400
17:45 27.03.2026
Минобороны Индии одобрило предложение о закупке российских систем С-400
Минобороны Индии одобрило предложение о закупке российских систем С-400 - РИА Новости, 27.03.2026
Минобороны Индии одобрило предложение о закупке российских систем С-400
Совет по оборонным закупкам Индии, возглавляемый министром обороны Раджнатхом Сингхом и входящий в МО республики, сообщил, что одобрил предложения на общую... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T17:45:00+03:00
2026-03-27T17:45:00+03:00
индия
россия
китай
раджнатх сингх
андрей белоусов
шос
с-400 «триумф»
су-30
индия
россия
китай
индия, россия, китай, раджнатх сингх, андрей белоусов, шос, с-400 «триумф», су-30, ан-32, в мире
Индия, Россия, Китай, Раджнатх Сингх, Андрей Белоусов, ШОС, С-400 «Триумф», Су-30, Ан-32, В мире
Минобороны Индии одобрило предложение о закупке российских систем С-400

МО Индии одобрило предложение ВВС страны о закупке российских систем С-400

27.03.2026
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мар - РИА Новости. Совет по оборонным закупкам Индии, возглавляемый министром обороны Раджнатхом Сингхом и входящий в МО республики, сообщил, что одобрил предложения на общую сумму в 2,38 триллиона рупий (25 миллиардов долларов) на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, средних военно-транспортных самолетов, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.
Совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны в пятницу одобрил ряд предложений общей стоимостью в 2,38 триллиона рупий (25 миллиардов долларов).
"Для ВВС Индии были одобрены предложения по закупке средних транспортных самолетов, зенитно-ракетного комплекса С-400 большой дальности, беспилотных ударных самолетов и модернизации двигательных установок самолетов Су-30", - говорится в сообщении министерства.
Минобороны не уточнило, какие именно средние транспортные самолеты имеет в виду, однако подчеркнуло, что их внедрение путем замены парка транспортных самолетов Ан-32 и Ил-76 позволит удовлетворить стратегические, тактические и оперативные потребности ВВС Индии в воздушных перевозках.
"Система С-400 будет противодействовать воздушным объектам противника дальнего действия, нацеленным на жизненно важные районы, в то время как дистанционно управляемые ударные самолеты позволят проводить наступательные контратаки и скоординированные воздушные операции, а также осуществлять скрытую разведку, наблюдение и распознавание", - добавило МО.
Капитальный ремонт авиационных двигателей Су-30 и их агрегатов позволит увеличить срок службы самолетов и удовлетворить эксплуатационные требования военно-воздушных сил, отметило министерство обороны.
Также минобороны Индии одобрило приобретение систем противовоздушной обороны для сухопутных войск страны, бронебойных танковых боеприпасов, артиллерийских систем "Дхануш" и систем воздушного наблюдения, которые не требуют взлетно-посадочных полос.
Для индийской береговой охраны одобрили закупки тяжелых судов на воздушной подушке, которые будут использовать для выполнения многоцелевых оперативных задач в прибрежной морской зоне, заключило МО.
Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400 в октябре 2018 года на сумму в 5,43 миллиарда долларов. Республика стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Первый полковой комплект она получила в декабре 2021 года, второй - в апреле 2022 года, третий - в феврале 2023 года. Системы развернули для обеспечения противовоздушной обороны на границе с КНР и Пакистаном.
Министр обороны России Андрей Белоусов и Сингх на полях встречи глав МО стран-участниц ШОС в Циндао 26 июня 2025 года согласовали график поставки оставшихся двух полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Ожидается, что оставшиеся два комплекта поставят в 2026 и 2027 году. Российский министр заверил своего индийского коллегу в своевременном выполнении достигнутых договоренностей.
ИндияРоссияКитайРаджнатх СингхАндрей БелоусовШОСС-400 «Триумф»Су-30Ан-32В мире
 
 
