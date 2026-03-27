16:42 27.03.2026
Индия подписала контракт с Россией на закупку ЗРК "Тунгуска"
Индия подписала контракт с Россией на закупку ЗРК "Тунгуска"
Минобороны Индии подписало контракт с Россией на закупку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" на сумму свыше 47 миллионов долларов, сообщило... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T16:42:00+03:00
© Sputnik / Виктор Толочко
Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска". Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мар - РИА Новости. Минобороны Индии подписало контракт с Россией на закупку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" на сумму свыше 47 миллионов долларов, сообщило индийское оборонное ведомство.
"Контракт на закупку зенитных ракетных комплексов "Тунгуска" для индийской армии на сумму 4,45 миллиарда рупий был подписан с российским АО "Рособоронэкспорт" в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Эти передовые комплексы повысят многоуровневую противовоздушную оборону Индии против воздушных угроз, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты", - сообщило ведомство.
Там отметили, что соглашение еще больше укрепит индийско-российское стратегическое оборонное партнерство.
"Тунгуска" - зенитный пушечно-ракетный комплекс, созданный в СССР для защиты войск и объектов от воздушных атак. Способен вести борьбу с вертолетами огневой поддержки, а также сопровождать танки в боевых порядках.
