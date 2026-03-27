Завершивший карьеру олимпийский чемпион намерен стать депутатом
Олимпийский чемпион Токио тхэквондист Максим Храмцов сообщил в интервью РИА Новости, что намерен принять участие в предварительном голосовании партии "Единая... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T12:16:00+03:00
Тхэквондист Храмцов идет на выборы в депутаты Тюменской областной думы
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион Токио тхэквондист Максим Храмцов сообщил в интервью РИА Новости, что намерен принять участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" на предстоящих выборах депутатов Тюменской областной думы.
Храмцов
в четверг сообщил РИА Новости о завершении спортивной карьеры в возрасте 28 лет. В 2021 году на Играх в Японии
он победил в весовой категории до 80 килограммов. Спортсмен также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы
и пятикратным победителем турниров Гран-при. В 2024 году завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен к участию в Играх в Париже
.
«
"Я подал документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия
" на выборах в Тюменскую областную думу
. И планирую более усердно и качественно помогать нашей молодежи и в спорте, и вне его. Я очень обязан и своему городу, и Ханты-Мансийскому автономному округу. Благодаря поддержке многих людей я смог стать олимпийским чемпионом", - сказал Храмцов.
"Считаю, что уже смог зарекомендовать себя с хорошей стороны. Люди в городе и регионе всегда меня поддерживали, а теперь пришло мое время помогать им. Вместе мы будем делать Югру красивее и лучше", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о своих шансах.