Журова рассказала об ожиданиях от второго дня переговоров в США

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Парламентская делегация из России ожидает откровенного диалога в ходе второго дня переговоров в США, заявила РИА Новости член российской делегации, первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова.
"Откровенности", - сообщила она агентству в Вашингтоне на вопрос об ожиданиях от второго дня переговоров.
Журова добавила, что сохраняет прекрасный настрой перед началом переговоров.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.