Экс-седьмая ракетка мира объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде бельгийский теннисист Давид Гоффен объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.
"Некоторые решения остаются с тобой надолго. Я отдал этому спорту все, и теннис дал мне гораздо больше, чем я мог когда-либо представить. Матчи, битвы, победы, поражения, эмоции, люди, которые были рядом на протяжении всего этого пути. Вот почему это было одним из самых трудных решений в моей жизни. Это будет мой последний сезон", - сообщил Гоффен в видео, опубликованном на его странице в Instagram*.
Гоффену 35 лет. За карьеру он выиграл шесть турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Также теннисист является двукратным финалистом Кубка Дэвиса (2015, 2017) в составе сборной Бельгии. В ноябре 2017 года Гоффен занимал седьмое место в рейтинге ATP в одиночном разряде, что является его наивысшим достижением.
