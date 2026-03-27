Экс-седьмая ракетка мира объявил о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Теннис
 
16:41 27.03.2026
Экс-седьмая ракетка мира объявил о завершении карьеры
Экс-седьмая ракетка мира объявил о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Экс-седьмая ракетка мира объявил о завершении карьеры
Бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде бельгийский теннисист Давид Гоффен объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T16:41:00+03:00
2026-03-27T16:41:00+03:00
теннис
спорт
россия
бельгия
давид гоффен
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
россия
бельгия
РИА Новости Спорт
спорт, россия, бельгия, давид гоффен, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Россия, Бельгия, Давид Гоффен, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Экс-седьмая ракетка мира объявил о завершении карьеры

Бывшая седьмая ракетка мира Гоффен объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде бельгийский теннисист Давид Гоффен объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.
"Некоторые решения остаются с тобой надолго. Я отдал этому спорту все, и теннис дал мне гораздо больше, чем я мог когда-либо представить. Матчи, битвы, победы, поражения, эмоции, люди, которые были рядом на протяжении всего этого пути. Вот почему это было одним из самых трудных решений в моей жизни. Это будет мой последний сезон", - сообщил Гоффен в видео, опубликованном на его странице в Instagram*.
Гоффену 35 лет. За карьеру он выиграл шесть турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Также теннисист является двукратным финалистом Кубка Дэвиса (2015, 2017) в составе сборной Бельгии. В ноябре 2017 года Гоффен занимал седьмое место в рейтинге ATP в одиночном разряде, что является его наивысшим достижением.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
