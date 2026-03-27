В Белгородской области один человек погиб, двое ранены при ударах ВСУ

БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое, в том числе боец подразделения "Орлан", получили ранения в результате ударов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы области, в селе Нежеголь Шебекинского округа водитель пострадал от удара дрона по автомобилю "Газель". Мужчину с осколочными ранениями живота доставили в местную больницу, где ему оказывают помощь.