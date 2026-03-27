В Белгородской области один человек погиб, двое ранены при ударах ВСУ

БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое, в том числе боец подразделения "Орлан", получили ранения в результате ударов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"При ударах ВСУ погиб мирный житель, двое, в том числе боец подразделения "Орлан", получили ранения. В Шебекинском округе в селе Маломихайловка дрон атаковал автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте", - написал Гладков в Telegram-канале.
ВСУ атакуют Донецк турбореактивными дронами
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
По данным главы области, в селе Нежеголь Шебекинского округа водитель пострадал от удара дрона по автомобилю "Газель". Мужчину с осколочными ранениями живота доставили в местную больницу, где ему оказывают помощь.
"В городе Грайворон при отражении атаки дрона боец "Орлана" получил множественные осколочные ранения различных частей тела. Сослуживцы оказали ему первую помощь и доставили в Грайворонскую ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил Гладков.