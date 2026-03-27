ВСУ атаковали Белгородскую область 160 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 27.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 27.03.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 160 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 160 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 27.03.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 160 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 158 беспилотниками 12 муниципалитетов Белгородской области, за медицинской помощью обратились шесть человек, у... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T11:20:00+03:00
2026-03-27T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
грайворон
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, грайворон
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Грайворон
ВСУ атаковали Белгородскую область 160 беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область около 160 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 158 беспилотниками 12 муниципалитетов Белгородской области, за медицинской помощью обратились шесть человек, у одного был исключен диагноз, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 56 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 58 снарядов, 68 БПЛА сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 22 частных домовладениях, социальном и пяти коммерческих объектах, предприятии, административном здании и 44 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Гора-Подол, Доброе, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Козинка, Мощеное, Пороз, Рождественка и Сподарюшино подверглись восьми обстрелам с применением 33 боеприпасов и атакованы 36 беспилотниками, шесть из которых сбиты. В городе Грайворон от удара FPV-дрона по легковому автомобилю ранен мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский, Валуйский и Волоконовский округа атакованы 13 беспилотниками, семь из которых сбиты, Белгородский округ атакован 24 беспилотниками, 14 из которых подавлены и сбиты, пострадали две женщины. По словам главы области, над Белгородом, Губкинским, Корочанским, Прохоровским и Старооскольским округами сбиты 10 беспилотников, по Краснояружскому округу совершены атаки 38 беспилотниками, пять из которых подавлены и сбиты, и выпущено 25 боеприпасов.
"В Шебекинском округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, сёла Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Зимовное, Маломихайловка, Мешковое, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, а также хутор Бондаренков атакованы 37 беспилотниками, 26 из которых подавлены и сбиты. Мужчине, который обратился за медпомощью после удара беспилотника по коммерческому объекту в городе Шебекино, исключили диагнозы. В селе Вознесеновка в результате атаки дрона на частный дом ранены семилетняя девочка и её мама. Ребёнок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, её мама отпущена на амбулаторное лечение", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаГрайворон
 
 
