ВСУ атаковали Белгородскую область 160 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 158 беспилотниками 12 муниципалитетов Белгородской области, за медицинской помощью обратились шесть человек, у одного был исключен диагноз, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.