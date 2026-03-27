18:55 27.03.2026
Германова: Союзное государство едино в сохранении исторической памяти
© РИА Новости / Алексей Даничев | Председатель Комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Ольга Германова
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Ольга Германова - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Ольга Германова
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Союзное государство едино в вопросах сохранения исторической памяти, сообщила член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, председатель комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова на заседании комиссии Парламентского Собрания по культуре.
Мероприятие прошло в пятницу на территории Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве.
На заседании обсуждались вопросы подготовки кадров в сфере культуры в Республике Беларусь и РФ, реализации мероприятий Союзного государства на 2026 год, разработки и согласования новых совместных проектов и инициатив в сфере культуры, вопросов укрепления общих мировоззренческих подходов в рамках культурного пространства Союзного государства.
"Я хотела бы еще обратить внимание на очень важную такую составляющую, как сохранение исторической памяти. Здесь мы едины. Например, мы за счет средств Союзного государства ремонтируем памятники в Брестской крепости", – отметила Германова.
Она добавила, что также по линии комиссии по образованию реализуется важный проект – "Поезд памяти". В нем едут школьники почти из всех республик Советского Союза на платформе Союзного государства. По словам Германовой, в поезде зарождаются истоки дружбы и познания. Она отметила, что пока идет отбор на проект, школьники изучают историю Великой Отечественной войны, а для Союзного государства – это самый важный арсенал в воспитании молодежи.
Германова заключила, что заседание не просто так проходит на территории Сретенского ставропигиального мужского монастыря, потому что религия – основа духовности.
Кроме того, на заседании были озвучены мероприятия Союзного государства на предстоящий год, которые попали в бюджет, – это фестиваль Союзного государства "Творчество юных", фестиваль "Творчество инвалидов", "Купалье" и "Славянский базар".
