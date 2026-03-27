МИД ФРГ заявил, что оружие для Киева не перенаправляют на Ближний Восток - РИА Новости, 27.03.2026
16:09 27.03.2026
МИД ФРГ заявил, что оружие для Киева не перенаправляют на Ближний Восток
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что нет оснований полагать, что вооружения, предназначенные для Украины, перенаправляются на Ближний... РИА Новости, 27.03.2026
МИД ФРГ заявил, что оружие для Киева не перенаправляют на Ближний Восток

Вадефуль: нет признаков, что оружие для Киева перенаправляют на Ближний Восток

Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что нет оснований полагать, что вооружения, предназначенные для Украины, перенаправляются на Ближний Восток.
"Сейчас у меня нет никаких оснований полагать, что происходит перенаправление вооружений. То, что предусмотрено для Украины, в частности в рамках так называемого механизма PURL, и что мы также финансируем, поступит Украине, и здесь нет никаких отклонений", - заявил Вадефуль в кулуарах встречи министров иностранных дел G7 в Париже после беседы с госсекретарем США Марко Рубио. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.
Министр подчеркнул, что в будущем сфера противовоздушной обороны приобретёт очень важное значение и возможны дефициты производственных мощностей. При этом он отметил, что эта тема непосредственно не обсуждалась.
"Но, судя по всему, что я знаю, я могу исходить из того, что предусмотренное нами для Украины в рамках механизма PURL на Украину и поступит", - добавил он.
Владимир Зеленский 3 марта заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Мерц объяснил, почему Украине не нужны Taurus от Германии
25 марта, 20:10
 
