Рейтинг@Mail.ru
Фидан: Турция и страны Залива работают над решением Ормузского вопроса - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/fidan-2083421972.html
Фидан: Турция и страны Залива работают над решением Ормузского вопроса
Фидан: Турция и страны Залива работают над решением Ормузского вопроса - РИА Новости, 27.03.2026
Фидан: Турция и страны Залива работают над решением Ормузского вопроса
Турция и страны Персидского залива в ситуации вокруг Ормузского пролива занимаются как решением текущих проблем, так и выработкой модели долгосрочного... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T22:56:00+03:00
2026-03-27T22:56:00+03:00
в мире
турция
персидский залив
ормузский пролив
хакан фидан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cca63ce0030eccb29bda35e490177062.jpg
https://ria.ru/20260327/turtsija-2083421809.html
турция
персидский залив
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_eb52fc2d305904dd3cef3e232feae11b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, персидский залив, ормузский пролив, хакан фидан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Персидский залив, Ормузский пролив, Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Фидан: Турция и страны Залива работают над решением Ормузского вопроса

Фидан: Турция и страны региона вырабатывают решение Ормузского вопроса

© Фото : предоставлено МИД Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : предоставлено МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Турция и страны Персидского залива в ситуации вокруг Ормузского пролива занимаются как решением текущих проблем, так и выработкой модели долгосрочного урегулирования, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Ведется работа по устранению текущих проблем с судоходством и параллельно - по выработке устойчивого решения", - сказал Фидан в интервью турецкому телеканалу A haber.
По его словам, первоочередной задачей является устранение проблем с прохождением отдельных судов и обеспечение бесперебойного трафика.
Фидан отметил, что второе работы направление связано с формированием устойчивой модели урегулирования, которая может стать частью будущих договоренностей о прекращении огня и мирного соглашения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом затруднено судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Ситуация вокруг Ирана может затмить конфликт на Украине, считает Фидан
Вчера, 22:54
 
В миреТурцияПерсидский заливОрмузский проливХакан ФиданВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала