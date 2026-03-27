ФАС выдала предупреждение производителю творожных сырков "РостАгроКомплекс"
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение предприятию "РостАгроКомплекс" — производителю творожных сырков "Б. Ю. Александров". РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T13:45:00+03:00
ФАС выдала предупреждение производителю сырков "Б. Ю. Александров"
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение предприятию "РостАгроКомплекс" — производителю творожных сырков "Б. Ю. Александров".
"Ведомство выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях "РостАгроКомплекс", — говорится в релизе
.
Как пояснили в ФАС, к ним обратился правообладатель товарных знаков "Александров К. Б.", который пожаловался, что конкурирующий "РостАгроКомплекс" разослал торговым сетям требования прекратить продажу его товаров.
"РостАгроКомплекс" утверждал, что права на товарный знак "Б. Ю. Александров
" принадлежат ему, а конкурент использует его незаконно.
В службе отметили, что лицензионный договор на использование этого знака расторгли еще в 2022 году, а в 2023-м продукцию вывели из оборота. Поэтому ведомство выдало "РостАгроКомплексу" предупреждение о необходимости прекратить распространение недостоверной информации, отозвать и опровергнуть письма.
Если компания этого не сделает, против нее могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Основатель бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров умер в 2020 году. После его смерти нотариус приступил к разделу имущества среди наследников. Судебные споры продолжались около пяти лет.