Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 27.03.2026 (обновлено: 13:45 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/fas-2083250775.html
ФАС выдала предупреждение производителю творожных сырков "РостАгроКомплекс"
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение предприятию "РостАгроКомплекс" — производителю творожных сырков "Б. Ю. Александров". РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153291/20/1532912013_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_b257bf05cecf914778fba02c6dedcdfe.jpg
https://ria.ru/20251229/fas-2065418269.html
https://ria.ru/20251216/fas-2062339353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153291/20/1532912013_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_b8e5f67f6f0ed8222c8f26bf23640281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкГлазированные сырки на конвейере
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Глазированные сырки на конвейере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение предприятию "РостАгроКомплекс" — производителю творожных сырков "Б. Ю. Александров".
"Ведомство выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях "РостАгроКомплекс", — говорится в релизе.
Как пояснили в ФАС, к ним обратился правообладатель товарных знаков "Александров К. Б.", который пожаловался, что конкурирующий "РостАгроКомплекс" разослал торговым сетям требования прекратить продажу его товаров.
"РостАгроКомплекс" утверждал, что права на товарный знак "Б. Ю. Александров" принадлежат ему, а конкурент использует его незаконно.
В службе отметили, что лицензионный договор на использование этого знака расторгли еще в 2022 году, а в 2023-м продукцию вывели из оборота. Поэтому ведомство выдало "РостАгроКомплексу" предупреждение о необходимости прекратить распространение недостоверной информации, отозвать и опровергнуть письма.
Если компания этого не сделает, против нее могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Основатель бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров умер в 2020 году. После его смерти нотариус приступил к разделу имущества среди наследников. Судебные споры продолжались около пяти лет.
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала