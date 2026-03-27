ФАС выдала предупреждение производителю творожных сырков "РостАгроКомплекс"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение предприятию "РостАгроКомплекс" — производителю творожных сырков "Б. Ю. Александров".

"Ведомство выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях "РостАгроКомплекс", — говорится в релизе

Как пояснили в ФАС, к ним обратился правообладатель товарных знаков "Александров К. Б.", который пожаловался, что конкурирующий "РостАгроКомплекс" разослал торговым сетям требования прекратить продажу его товаров.

"РостАгроКомплекс" утверждал, что права на товарный знак " Б. Ю. Александров " принадлежат ему, а конкурент использует его незаконно.

В службе отметили, что лицензионный договор на использование этого знака расторгли еще в 2022 году, а в 2023-м продукцию вывели из оборота. Поэтому ведомство выдало "РостАгроКомплексу" предупреждение о необходимости прекратить распространение недостоверной информации, отозвать и опровергнуть письма.

Если компания этого не сделает, против нее могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.