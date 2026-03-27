Конфликт в Иране негативно повлияет на доступность лекарств в ЕС, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на доступности лекарственных средств в Европе из-за проблем с морскими перевозками, пишет издание Euractiv со ссылкой на шведское агентство по лекарственным средствам (MPA).
"Шведское агентство по лекарственным средствам (MPA) предупреждает, что война на Ближнем Востоке может поставить под угрозу доступность лекарств в Швеции и по всей Европе", - говорится в материале.
Беседес уточнила, что военные действия могут распространиться на район Суэцкого канала, что способно вызвать дополнительные сбои в мировых цепочках поставок товаров, необходимых в том числе для фармацевтической промышленности.
Основатель консалтинговой компании CE Sweden, специализирующейся на логистической аналитике, Маттиас Бергстрём заявил изданию, что значительная часть фармацевтической продукции доставляется в Швецию посредством морских перевозок из-за их экономической эффективности. При этом он отметил, что многие контейнеровозы уже вынуждены избегать Суэцкого канала из соображений безопасности.
"Это увеличивает время транзита примерно на две недели, а также значительно повышает стоимость топлива и страховых взносов, что в конечном итоге может привести к росту цен и в Швеции", - приводит его слова Euractiv.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу.