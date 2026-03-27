Конфликт в Иране негативно повлияет на доступность лекарств в ЕС, пишут СМИ

Основатель консалтинговой компании CE Sweden, специализирующейся на логистической аналитике, Маттиас Бергстрём заявил изданию, что значительная часть фармацевтической продукции доставляется в Швецию посредством морских перевозок из-за их экономической эффективности. При этом он отметил, что многие контейнеровозы уже вынуждены избегать Суэцкого канала из соображений безопасности.

"Это увеличивает время транзита примерно на две недели, а также значительно повышает стоимость топлива и страховых взносов, что в конечном итоге может привести к росту цен и в Швеции", - приводит его слова Euractiv.