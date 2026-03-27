МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейские страны сохранили до наших дней неоколониальные практики, которые используют против африканских стран, некогда добившихся политической независимости от угнетателей, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

"После того, как страны Африки завоевали политическую независимость в 1960-х годах за счет восстаний и длительной борьбы, они не стали до конца свободными. Это всегда отмечал (экс-президент ЮАР - ред.) Нельсон Мандела - Африка не будет свободной без экономической независимости, а бывшие колониальные страны согласились на политическую независимость, но создали институты для экономического контроля", - сказал Нимайер РИА Новости.