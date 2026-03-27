Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 27.03.2026 (обновлено: 16:43 27.03.2026)
ЕС сохранил неоколониальные практики против Африки, заявил политик
ЕС сохранил неоколониальные практики против Африки, заявил политик
Европейские страны сохранили до наших дней неоколониальные практики, которые используют против африканских стран, некогда добившихся политической независимости... РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_b3334044db3b09004e41bc357d7cb8d3.jpg
https://ria.ru/20260327/senator-2083327822.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_263c703d8c7d981eca6297463f10cc25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Африка, Евросоюз, ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаг у штаб-квартиры ООН
Флаг у штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаг у штаб-квартиры ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейские страны сохранили до наших дней неоколониальные практики, которые используют против африканских стран, некогда добившихся политической независимости от угнетателей, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
"После того, как страны Африки завоевали политическую независимость в 1960-х годах за счет восстаний и длительной борьбы, они не стали до конца свободными. Это всегда отмечал (экс-президент ЮАР - ред.) Нельсон Мандела - Африка не будет свободной без экономической независимости, а бывшие колониальные страны согласились на политическую независимость, но создали институты для экономического контроля", - сказал Нимайер РИА Новости.
Он отметил, что одна из используемых для такого контроля структур - Европейский инвестиционный банк, а Евросоюз на протяжении десятилетий уничтожал сельскохозяйственное производство во многих странах Африки, поставляя на континент бесплатную еду.
"Это и сохранило зависимость от "щедрых" бывших колониальных держав", - добавил политик.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Сенатор прокомментировал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю
Вчера, 16:01
 
В миреАфрикаЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала