2026-03-27T16:42:00+03:00
Нимайер: ЕС сохранил неоколониальные практики против стран Африки
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейские страны сохранили до наших дней неоколониальные практики, которые используют против африканских стран, некогда добившихся политической независимости от угнетателей, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
"После того, как страны Африки завоевали политическую независимость в 1960-х годах за счет восстаний и длительной борьбы, они не стали до конца свободными. Это всегда отмечал (экс-президент ЮАР - ред.) Нельсон Мандела - Африка не будет свободной без экономической независимости, а бывшие колониальные страны согласились на политическую независимость, но создали институты для экономического контроля", - сказал Нимайер РИА Новости.
Он отметил, что одна из используемых для такого контроля структур - Европейский инвестиционный банк
, а Евросоюз на протяжении десятилетий уничтожал сельскохозяйственное производство во многих странах Африки
, поставляя на континент бесплатную еду.
"Это и сохранило зависимость от "щедрых" бывших колониальных держав", - добавил политик.