РЭЦ: полномочия КСПЭ продлены на три года

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) и крупнейшие деловые объединения России подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Координационного совета по поддержке экспорта (КСПЭ) - его полномочия продлены еще на три года, сообщает РЭЦ.

"Документ, который продлевает полномочия КСПЭ еще на три года, подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, президент "Опоры России" Александр Калинин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, руководитель Экспертной группы по направлению "Экспорт товаров и услуг" механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" Виктор Вексельберг, и вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) Владимир Падалко", - говорится в пресс-релизе.

В рамках меморандума деловые объединения продолжат совместную работу с РЭЦ над реализацией программы продвижения российской продукции за рубежом под единым национальным брендом "Сделано в России". Также стороны намереваются формировать совместные предложения по государственной политике в экспортной деятельности, господдержке и обеспечению благоприятных условий деятельности российских экспортеров несырьевой продукции и услуг.

"Благодаря партнерству государства и бизнеса мы усиливаем свои позиции на зарубежных рынках и совершенствуем механизмы внешнеэкономической деятельности. Совместная работа с деловыми объединениями позволяет вырабатывать эффективные меры поддержки несырьевого экспорта, устранять барьеры и находить новые ниши и рынки для отечественных экспортеров. Координация совместных усилий особенно важна в условиях переориентации экспортных потоков в страны Азии, Африки и Ближнего Востока", - отметила Никишина.

"Российский союз промышленников и предпринимателей проводит системную работу по развитию экспортного потенциала и активно взаимодействует с Российским экспортным центром, федеральными органами власти и деловым сообществом. Мы готовы и видим запрос от бизнеса в продолжении этой работы. Наш недавний опрос, проведенный в рамках подготовки к Неделе российского бизнеса, показал, что 80% опрошенных компаний считают ВЭД драйвером развития своего бизнеса", - рассказал Шохин.

Сейчас, по его словам, особенно важно выстраивать регулярный и содержательный диалог между бизнесом и государством, максимально эффективно использовать существующие инструменты и усиливать координацию действий. Для решения этих и других вопросов планируется консолидировать усилия в рамках деятельности Координационного совета по поддержке экспорта.

"Малый бизнес является одним из ключевых драйверов несырьевого неэнергетического экспорта. Экспорт позволяет малым компаниям повышать свою конкурентоспособность, перенимать лучшие технологии и методы ведения предпринимательской деятельности. В рамках Координационного совета мы продолжим системную работу бизнеса и власти по усилению экспорта российской продукции, в том числе продукции малых и средних компаний, выработке мер по поддержке экспортеров на основе обратной связи от предпринимателей и предложений бизнес-сообщества по усовершенствованию данной работы", - отметил Калинин.

"Координационный совет – ключевая точка сборки и консолидации усилий, предпринимаемых РЭЦ, деловыми объединениями и экспертной группой "Трансформация делового климата" по реализации стратегических задач развития российского несырьевого экспорта. Сегодняшние вызовы как в мировой торговле, так и в рамках устойчивого роста национальной экономики диктуют необходимость синхронизации наработок и возможностей каждого из нас, и площадка совета призвана обеспечить эффективность этой работы", - подчеркнул Репик.

"Подписанный меморандум - лучшее свидетельство готовности бизнеса к конструктивной совместной работе с институтами поддержки внешнеэкономической деятельности и правительственными структурами. Бизнесу нужен прямой диалог, чтобы оперативно решать самые важные вопросы, особенно потому что условия работы во всем мире меняются сейчас очень быстро. Координационный совет позволит наладить такой диалог на постоянной основе", – сообщил Вексельберг.

От Торгово-промышленной палаты РФ меморандум по поручению президента ТПП Сергея Катырина подписал вице-президент Падалко. По словам вице-президента, продление полномочий Координационного совета на очередной цикл - это, по сути, закрепление институциональной модели взаимодействия государства и бизнеса в экспортной политике.

"Сегодня ключевая задача - не только наращивание объемов, но и повышение устойчивости несырьевого экспорта, формирование предсказуемых условий работы на внешних рынках. Площадка КСПЭ позволяет оперативно агрегировать обратную связь от бизнеса и трансформировать ее в конкретные предложения по корректировке мер господдержки, включая инструменты РЭЦ и продвижение национального бренда "Сделано в России", – отметил Падалко.

Координационный совет по поддержке экспорта (КСПЭ) – экспертное сообщество, созданное в 2020 году. В состав совета входят руководители деловых объединений – РСПП, ТПП РФ, "Деловой России" и "Опоры России", АО "Российский экспортный центр" и экспертной группы "Экспорт товаров и услуг" программы "Трансформация делового климата". Целью совета является продвижение и отстаивание согласованных позиций по вопросам поддержки несырьевого неэнергетического экспорта во взаимоотношениях с российскими и зарубежными органами государственной власти и деловыми объединениями для создания и обеспечения функционирования системы поддержки экспорта, повышающей международную конкурентоспособность российских несырьевых товаров и услуг.