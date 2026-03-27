11:49 27.03.2026
Ефимов: станция метро "Остров Мечты" готова более чем на 20%
Станция метро "Остров Мечты" строящейся Бирюлевской линии метро готова более чем на 20%, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 27.03.2026
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
Ефимов: станция метро "Остров Мечты" готова более чем на 20%

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Станция метро "Остров Мечты" строящейся Бирюлевской линии метро готова более чем на 20%, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, уже готовы основание, стены и внутренние перекрытия объекта.
"Сейчас продолжается устройство верхнего перекрытия. К настоящему моменту строители уложили почти 10 тысяч кубометров железобетона для основных конструкций из предусмотренных проектом 25 тысяч. Готовность объекта превышает 20%", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он добавил, что станция возводится в составе участка "ЗИЛ" – "Курьяново", завершение которого намечено на 2028 год.
В сообщении указывается, что параллельно этому осуществляется проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".
В составе Бирюлевской линии протяженностью 22 километра запланировано десять станций, в том числе станция "Остров Мечты", которая разместится вблизи одноименного парка развлечений.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что московские метростроители разработали новый метод сборки щитов.
