Дронов рассказал Чупшевой о поддержке предпринимателей и участников СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов рассказал гендиректору Агентства стратегических инициатив Светлане Чупшевой о поддержке предпринимателей и участников СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в пятницу Дронов провел рабочую встречу с Чупшевой.
"Они обсудили вопросы поддержки предпринимателей, участников специальной военной операции, а также совместную работу по повышению инвестиционной привлекательности региона", - говорится в сообщении.
Губернатор поблагодарил Чупшеву за внимательное отношение к Новгородской области и поддержку проектов развития региона. Он отметил, что благодаря сотрудничеству с АСИ области удалось подняться в рейтинге инвестиционной привлекательности, привлечь значительные средства в экономику.
"Мы давно сотрудничаем по самым разным вопросам. Сейчас в фокусе внимания каждого субъекта - инвестиционный климат и качество жизни граждан. Новгородская область всегда занимает достойные места в наших рейтингах и каждый год не стоит на месте", - приводит пресс-служба слова Чупшевой.
Дронов рассказал о поддержке предпринимателей на цифровых торговых платформах и маркетплейсах, развитии экспорта. Так, представители региона участвуют в бизнес-миссиях в дружественные страны, где они могут представить и реализовать свою продукцию.
"По внедрению регионального экспортного стандарта Новгородская область - в числе лучших. И мы готовы делиться своим опытом с другими регионами", - приводит пресс-служба слова Дронова
Отмечается, что в рейтинге инвестиционной привлекательности по итогам прошлого года регион занимает девятое место по России и второе место по Северо-Западу. Дронов подчеркнул, что точки роста определены - это работа с кадровой потребностью для бизнеса, в регуляторной сфере и организации контрольно-надзорной деятельности, а также взаимодействие с бизнесом, выработка новых мер поддержки. Власти рассчитывают на поддержку АСИ.
Уточняется, что Дронов и Чупшева также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по реализации модельной программы внедрения новых подходов в системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, в том числе участников СВО. Соответствующее соглашение было заключено в 2025 году.
26 марта, 19:32