Додик заявил, что курс Республики Сербской одержит победу на выборах в БиГ
2026-03-27T07:59:00+03:00
Додик: политика нынешнего руководства РС победит на октябрьских выборах в БиГ
БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Политика нынешнего руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) победит на предстоящих в октябре всеобщих выборах в БиГ, заявил в интервью РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
«
"Сегодня мы институционально в полном объеме очень стабильны. Готовимся к новым выборам осенью, на которых снова победим. Им удалось сместить Милорада Додика с поста президента, но то, что сейчас я чувствую, идя по Республике Сербской и встречаясь с народом, - кажется, что я больше президент, чем когда-либо был", - сказал Додик.
Народная Скупщина (парламент) РС БиГ 18 марта утвердила на посту премьера Саво Минича, избранного в сентябре 2025 года, а затем подавшего в отставку. Причина отставки - претензии к процедуре избрания главы правительства Республики Сербской
со стороны официального Сараево
и оппозиции. По их мнению, экс-президент РС БиГ Додик не должен был выдвигать кандидатуру Минича, так как решением суда и избиркома БиГ тогда уже был отстранен от должности.
Суд Боснии и Герцеговины
в Сараево в феврале 2025 признал Додика
виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН
"высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда БиГ осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа 2025 года одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины в начале февраля утвердила результаты голосования, состоявшегося 23 ноября 2025 года, и повторного 8 февраля, согласно которым выдвиженец Додика, бывший министр научно-технологического развития и высшего образования, экс-глава МВД Республики Сербской БиГ Синиша Каран победил на выборах президента РС БиГ.