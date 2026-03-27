Житель ДНР рассказал о зверствах ВСУ в Родинском

ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские солдаты расстреляли пенсионера и заживо сожгли его супругу в городе Родинское в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Владимир Дружинин.

По его словам, все началось с удара украинского дрона по дому пожилой пары, Владимир помог перенести раненного мужчину в жилье по соседству с собой. Пенсионеры прожили там две с половиной недели, после чего к ним зашли украинские солдаты.

« "Зашли то ли пять, то ли шесть украинских военных, расстреляли дедушку, бабушка еще была живая, они живьем спалили (подожгли дом - ред.)", - сказал беженец.

Он рассказал еще о еще одном преступлении против гражданского населения в городе: украинские солдаты собрали нескольких жителей города на улице без вещей и не дав людям собраться и одеться, а затем все они просто пропали без вести, среди них был двоюродный брат Дружинина.