На Западе сделали резкое заявление о ходе конфликта США и Ирана

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Война на Ближнем Востоке складывается в пользу Ирана, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.
"У Ирана, по-видимому, имеются практически неограниченные запасы дешевых беспилотников, которые можно быстро производить в больших количествах, в то время как у США заканчиваются дорогостоящие ракеты-перехватчики, а производственные мощности по их изготовлению весьма ограничены", — говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
