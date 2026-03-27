МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские военные сбежали с позиций возле села Новодмитровка в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В результате комплексного огневого воздействия деморализованные военнослужащие 119-й обр ТерО дезертировали с занимаемых позиций в лесном массиве около села Новодмитровка", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, возраст многих военных из подразделения превышает 50 лет.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью