CARCADE провела встречу со студентами МосГУ

МОСКВА, 27 мар - Пресс-служба ООО "Каркаде". Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) 17 марта приняла участие в образовательном проекте "Твоя карьера начинается в МосГУ", организовав встречу со студентами старших курсов факультета экономики, управления и международных отношений Московского гуманитарного университета.

Эксперты CARCADE - Юлия Елисеева, Анастасия Смолькина и Максим Хаскин - познакомили студентов с историей компании, ключевыми этапами ее развития, миссией и корпоративными ценностями. В ходе встречи участники получили базовое представление о лизинге как финансовом инструменте, разобрали его отличия от кредитования, а также узнали о направлениях деятельности компании, продуктовой линейке и географии присутствия.

Отдельное внимание было уделено карьерным возможностям в лизинговой отрасли. Представители CARCADE рассказали о наиболее востребованных профессиях, среди которых менеджеры по продажам, аналитики, юристы и специалисты по управлению рисками. Студенты узнали о ключевых навыках и компетенциях, необходимых для успешного старта, а также о программах обучения и развития, доступных для начинающих специалистов в компании.

Встреча прошла в формате открытого диалога: студенты активно задавали вопросы о построении карьеры в лизинговом бизнесе, возможностях совмещения работы и учебы, особенностях корпоративной культуры и ценностях компании. В свою очередь, представители CARCADE поинтересовались ожиданиями будущих специалистов, включая уровень заработной платы, предпочитаемые форматы собеседований и профессиональные навыки, приобретенные в процессе обучения.

"Такие встречи помогают не только рассказать о возможностях в лизинговой отрасли, но и сформировать актуальные предложения для молодых специалистов, которые хотят развиваться вместе с компанией. Полученная обратная связь позволит адаптировать предложения компании для молодых специалистов и сделать их более релевантными ожиданиям нового поколения сотрудников", — отметила руководитель отдела подбора и адаптации персонала лизинговой компании CARCADE Юлия Елисеева.