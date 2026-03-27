CARCADE провела встречу со студентами МосГУ - РИА Новости, 27.03.2026
11:51 27.03.2026
CARCADE провела встречу со студентами МосГУ
CARCADE провела встречу со студентами МосГУ

© Фото : пресс-служба ООО "Каркаде"CARCADE провела встречу со студентами МосГУ
МОСКВА, 27 мар - Пресс-служба ООО "Каркаде". Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) 17 марта приняла участие в образовательном проекте "Твоя карьера начинается в МосГУ", организовав встречу со студентами старших курсов факультета экономики, управления и международных отношений Московского гуманитарного университета.
Эксперты CARCADE - Юлия Елисеева, Анастасия Смолькина и Максим Хаскин - познакомили студентов с историей компании, ключевыми этапами ее развития, миссией и корпоративными ценностями. В ходе встречи участники получили базовое представление о лизинге как финансовом инструменте, разобрали его отличия от кредитования, а также узнали о направлениях деятельности компании, продуктовой линейке и географии присутствия.
Отдельное внимание было уделено карьерным возможностям в лизинговой отрасли. Представители CARCADE рассказали о наиболее востребованных профессиях, среди которых менеджеры по продажам, аналитики, юристы и специалисты по управлению рисками. Студенты узнали о ключевых навыках и компетенциях, необходимых для успешного старта, а также о программах обучения и развития, доступных для начинающих специалистов в компании.
Встреча прошла в формате открытого диалога: студенты активно задавали вопросы о построении карьеры в лизинговом бизнесе, возможностях совмещения работы и учебы, особенностях корпоративной культуры и ценностях компании. В свою очередь, представители CARCADE поинтересовались ожиданиями будущих специалистов, включая уровень заработной платы, предпочитаемые форматы собеседований и профессиональные навыки, приобретенные в процессе обучения.
"Такие встречи помогают не только рассказать о возможностях в лизинговой отрасли, но и сформировать актуальные предложения для молодых специалистов, которые хотят развиваться вместе с компанией. Полученная обратная связь позволит адаптировать предложения компании для молодых специалистов и сделать их более релевантными ожиданиям нового поколения сотрудников", — отметила руководитель отдела подбора и адаптации персонала лизинговой компании CARCADE Юлия Елисеева.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
