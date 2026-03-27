01:04 27.03.2026 (обновлено: 11:12 27.03.2026)
В Софии женщина напала с ножом на четырех немцев
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Неизвестная женщина в центре болгарской столицы Софии нанесла ножевые ранения четырем гражданам Германии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на правоохранителей.
Первый инцидент произошел около 19.30 (20.30 мск) перед станцией метро "Васил Левски". Двое мужчин, 63 и 65 лет, были ранены в верхнюю часть тела, в том числе в голову. Бригады скорой помощи доставили их в больницу имени Пирогова.
Второе нападение произошло через 15 минут перед отелем "Хемус". Пострадали молодые женщины в возрасте 26 и 39 лет. Они были доставлены в Военно-медицинскую академию с ножевыми ранениями рук.
Столичная полиция разыскивает нападавшую, личность которой пока не установлена.
Телеканал Nova публикует фото подозреваемой, которое было сделано с помощью камер видеонаблюдения. На снимке изображена молодая девушка не старше 25 лет.
Фото подозреваемой, нанесшей ножевые ранения четырем гражданам Германии в Софии
 
