Голикова рассказала о разработке препарата для лечения хронической боли

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ученые России разрабатывают инновационный неопиоидный препарат для лечения хронической боли, прежде всего у пожилых пациентов, его потенциальная востребованность может достигать около 21 миллиона человек в год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова провела заседание проектного комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".

« "Для купирования хронического болевого синдрома, в первую очередь у пожилых пациентов, проводятся исследования инновационного неопиоидного препарата. По предварительным данным, его востребованность составит порядка 21 миллиона человек в год", - сказала она.

По словам вице-премьера, параллельно разрабатываются пептидные препараты для лечения рака мочевого пузыря и заболеваний желудочно-кишечного тракта - ежегодно в такой терапии нуждаются более 80 тысяч пациентов.