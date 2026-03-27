Голикова рассказала о разработке препарата для лечения хронической боли
Ученые России разрабатывают инновационный неопиоидный препарат для лечения хронической боли, прежде всего у пожилых пациентов, его потенциальная... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T13:48:00+03:00
Голикова: в РФ разрабатывают инновационный препарат для лечения хронической боли
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ученые России разрабатывают инновационный неопиоидный препарат для лечения хронической боли, прежде всего у пожилых пациентов, его потенциальная востребованность может достигать около 21 миллиона человек в год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова провела заседание проектного комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".
"Для купирования хронического болевого синдрома, в первую очередь у пожилых пациентов, проводятся исследования инновационного неопиоидного препарата. По предварительным данным, его востребованность составит порядка 21 миллиона человек в год", - сказала она.
По словам вице-премьера, параллельно разрабатываются пептидные препараты для лечения рака мочевого пузыря и заболеваний желудочно-кишечного тракта - ежегодно в такой терапии нуждаются более 80 тысяч пациентов.
Кроме того, уточнила Голикова, ведутся клинические исследования медицинских изделий для коррекции нейрокогнитивных нарушений, включая ухудшение памяти и внимания. Вице-премьер рассказала и о продолжении испытаний препарата "ЭнтероМикс", предназначенного для лечения плотных раковых опухолей, около 600 тысяч новых случаев которых выявляют ежегодно.