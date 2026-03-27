https://ria.ru/20260327/bank-2083317800.html
Сбербанк изменит условия по накопительным счетам
Сбербанк изменит условия по накопительным счетам - РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T15:22:00+03:00
экономика
сбербанк россии
альфа-банк
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6fe7e87d7f184515840abaa9e05afef2.jpg
https://ria.ru/20260325/vklady-2082898380.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_f26f78995b22666b52e7ad05ea04f401.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: с 1 апреля Сбербанк изменит условия по накопительным счетам
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сбербанк с 1 апреля меняет условия по накопительным счетам, теперь базовая ставка по всем счетам будет составлять 7% годовых против 7,5% ранее, а максимальная ставка с учетом всех надбавок - 13% годовых, выяснил корреспондент РИА Новости.
"С 1 апреля 2026 года базовая ставка по всем счетам будет составлять 7% годовых, максимальная ставка с учетом надбавок - 13% годовых", - говорится на сайте банка.
Банк России по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
Текущая базовая ставка для всех клиентов Сбербанка
составляет 7,5%, приветственная надбавка за открытие счета составляет 6%, а максимальная ставка - 13,5% годовых.
Ранее на этой неделе Альфа-банк
, банк "Дом.РФ
" и Совкомбанк
снизили ставки по вкладам вслед за решением Банка России снизить ключевую ставку.