Сбербанк изменит условия по накопительным счетам

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сбербанк с 1 апреля меняет условия по накопительным счетам, теперь базовая ставка по всем счетам будет составлять 7% годовых против 7,5% ранее, а максимальная ставка с учетом всех надбавок - 13% годовых, выяснил корреспондент РИА Новости.