Австрия введет запрет на соцсети для детей младше 14 лет

ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Правительство Австрии готовится ввести запрет на социальные сети для детей младше 14 лет, сообщается на сайте правительства республики.
"Двадцать седьмого марта 2026 года федеральное правительство представило всеобъемлющий пакет мер по защите детей и молодежи в интернете. Центральным элементом является введение обязательного возраста в 14 лет для использования социальных сетей, таких как Instagram*, TikTok и Snapchat", - говорится в сообщении.
Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер считает, что социальные сети негативно влияют на детей. По его словам, в интернете они сталкиваются с нереалистичными стандартами красоты, прославлением насилия, дезинформацией и манипуляциями. Баблер заявил, что корпорации не регулируют поток вредной информации, к которой имеют доступ дети, и лишь заинтересованы в получении прибыли.
Правительство также планирует ввести обязательный школьный предмет "СМИ и демократия", который расскажет детям о влиянии СМИ на общественное мнение и психическое здоровье, научит их распознавать дезинформацию и повысит их устойчивость к радикализации взглядов.
Ожидается, что законопроект, регулирующий доступ детей к соцсетям, будет подготовлен к концу июня.
В последнее время все больше стран стремятся ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей. О подобных планах со стороны властей заявляли также в Дании, Испании, Греции, Турции, Франции и Великобритании. Агентство Блумберг передавало в феврале, что Ирландия рассматривает возможность ввести возрастные ограничения для пользователей соцсетей.