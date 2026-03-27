Ормуз открыт для судов стран, не связанных с США и Израилем, заявил Аракчи - РИА Новости, 27.03.2026
20:17 27.03.2026 (обновлено: 20:26 27.03.2026)
Ормуз открыт для судов стран, не связанных с США и Израилем, заявил Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил российскому коллеге Сергею Лаврову, что Ормузский пролив открыт для судов стран, не связанных с агрессией США и Израиля... РИА Новости, 27.03.2026
Аракчи: Ормуз открыт для судов стран, не связанных с агрессией США и Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил российскому коллеге Сергею Лаврову, что Ормузский пролив открыт для судов стран, не связанных с агрессией США и Израиля против Ирана.
"Движение судов через Ормузский пролив, относящихся к другим странам, осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана", - сказал Аракчи, чьи слова были опубликованы иранским министерством иностранных дел.
В ходе телефонного разговора с Лавровым глава МИД Ирана подчеркнул, что пролив закрыт для американских и израильских судов, а также тех стран, которые участвуют в военной агрессии против Ирана.
Глава МИД РФ, в свою очередь, заявил о готовности Москвы продолжать контакты, нацеленные на деэскалацию напряженности и нормализацию ситуации в сфере безопасности и региональной стабильности.
