США могут отправить еще десять тысяч военных на Ближний Восток, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США могут отправить еще десять тысяч военных на Ближний Восток в ближайшее время, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
"(Он. — Прим. ред.) ожидает, что решение примут на следующей неделе, и заявил, что войска будут из других боевых частей, чем те, что уже направили в регион", — указано в статье.
Как писала Wall Street Journal, Вашингтон может перебросить пехоту и бронетехнику. Их усилят примерно пятью тысячами морпехов и несколькими тысячами десантников, которые уже получили приказ прибыть в регион.
Как сообщал CNN, Тегеран укрепляет оборону острова Харк на случай атаки со стороны американцев. Через него проходит до 90 процентов иранского нефтяного экспорта. По данным издания, цель его возможного захвата — лишить Тегеран ключевого экономического ресурса и усилить переговорные позиции Вашингтона.
При этом накануне президент США Дональд Трамп заявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.
Власти ИРИ предупреждали, что в случае нападения на Харк противника унизят сильнее, чем в Ормузском проливе. Они пообещали превратить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке в "горы пепла", если американские военные рискнут аннексировать остров.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.