Эксперт прокомментировала резолюцию Генассамблеи ООН по работорговле
Монастырева: резолюция ООН показала рост давления Юга в вопросах справедливости
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по работорговле подчеркивает растущее давление со стороны стран Глобального Юга в вопросе исторической справедливости, этот документ создает серьезный политический прецедент, заявила РИА Новости председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА), член экспертного совета по Африке Госдумы Галли Монастырева.
Генеральная Ассамблея ООН
ранее приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением. Против проголосовали три страны – США
, Израиль
и Аргентина
. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию
, Францию
и Германию
, воздержались.
"Это важное событие, которое подчеркивает растущее давление со стороны стран Глобального Юга, особенно Африканского союза
, в вопросе исторической справедливости. Несмотря на то, что резолюции Генассамблеи
ООН не имеют обязательной юридической силы, в отличие от решений Совбеза, этот документ создает серьезный политический прецедент", - сказала Монастырева.
Она добавила, что страны, которые не поддержали резолюцию, обычно аргументируют свою позицию опасениями, что официальное признание работорговли "преступлением против человечности" на таком уровне создаст юридическую базу для многомиллиардных исков о репарациях.
"В свою очередь Гана
в последние годы стала центром движения за возвращение потомков рабов в Африку
- проект "Год возвращения" и активно продвигает тему компенсаций за колониальное прошлое", - отметила Монастырева.
Эксперт считает, что поддержка резолюции со стороны Москвы
и Пекина
логично вписывается в их стратегию укрепления связей с африканским континентом и критику западного колониального наследия.
"Для многих стало понятно, что это голосование - четкий сигнал о том, что вопрос денежных выплат и официальных извинений за работорговлю переходит из разряда моральных дискуссий в плоскость международной политики", - заключила она.