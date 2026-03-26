Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/yubiley-2083057156.html
Глава РСПП поздравил "ФосАгро" с 25-летним юбилеем
фосагро
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083057449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5dd69892c4e4b752f9cc1806b23fc56d.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083057449_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3b8ab18394bfb28707a7d5b21de26e48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ФосАгро, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступает на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Национальном центре "Россия" в Москве
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступает на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Национальном центре "Россия" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин вручил генеральному директору "ФосАгро" Александру Гильгенбергу поздравительный адрес по случаю 25-летнего юбилея компании, сообщает пресс-служба холдинга.
Это произошло во время XXXV Съезда РССП.
Шохин подчеркнул, что годы работы компании вместили много событий и свершений.
"Вот уже четверть века компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Столь впечатляющие достижения – результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива, грамотных управленческих решений", – указано в поздравлении.
Глава союза отметил, что компании удалось реализовать немало важных инвестиционных проектов и завоевать право считаться флагманом отрасли.
"”ФосАгро” уже трижды с наивысшим итоговым баллом побеждала в Национальной премии “Лидеры ответственного бизнеса”. Это единственная компания, которая четырежды завоевывала Гран-при Всероссийского конкурса РСПП “Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость”", – подчеркнул Шохин.
Также он напомнил, что в рамках политики социальной ответственности компания воплощает в жизнь целый спектр экологических и благотворительных программ, направленных на поддержку образования, спорта, здравоохранения и молодежи в регионах своего присутствия.
"Желаю сплоченному коллективу химиков и горняков Череповца, Кировска, Волхова и Балакова новых больших целей и достижений, процветания и оптимизма!" – отмечено в поздравлении.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала