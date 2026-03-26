Глава РСПП поздравил "ФосАгро" с 25-летним юбилеем

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступает на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Национальном центре "Россия" в Москве

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступает на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Национальном центре "Россия" в Москве

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин вручил генеральному директору "ФосАгро" Александру Гильгенбергу поздравительный адрес по случаю 25-летнего юбилея компании, сообщает пресс-служба холдинга.

Это произошло во время XXXV Съезда РССП.

Шохин подчеркнул, что годы работы компании вместили много событий и свершений.

"Вот уже четверть века компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Столь впечатляющие достижения – результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива, грамотных управленческих решений", – указано в поздравлении.

Глава союза отметил, что компании удалось реализовать немало важных инвестиционных проектов и завоевать право считаться флагманом отрасли.

"”ФосАгро” уже трижды с наивысшим итоговым баллом побеждала в Национальной премии “Лидеры ответственного бизнеса”. Это единственная компания, которая четырежды завоевывала Гран-при Всероссийского конкурса РСПП “Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость”", – подчеркнул Шохин.

Также он напомнил, что в рамках политики социальной ответственности компания воплощает в жизнь целый спектр экологических и благотворительных программ, направленных на поддержку образования, спорта, здравоохранения и молодежи в регионах своего присутствия.

"Желаю сплоченному коллективу химиков и горняков Череповца, Кировска, Волхова и Балакова новых больших целей и достижений, процветания и оптимизма!" – отмечено в поздравлении.