ВСУ перебрасывают карательные отряды в Шосткинский район Сумской области

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Шосткинский район Сумской области ВСУ перебрасывают карательные отряды из состава 33-го отдельного штурмового полка из-за массовых отказов солдат выполнять приказы, сообщал РИА Новости источник в силовых структурах.

"В Шосткинский район противник перебрасывает карательные отряды из состава 33-го ОШП, которые должны "мотивировать" отказников из состава 210-го ОШП "Берлинго", - рассказал собеседник агентства.