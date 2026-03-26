Тюрьмам на Украине устанавливают план по подписанным с ВСУ контрактам

ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Тюрьмам на Украине устанавливают нормы по подписанным заключенными контрактов с ВСУ, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Дмитрий Литвин.

"У лагерных, у начальства, у них есть смета, сколько они с лагеря должны выпустить человек", - рассказал пленный.

Он пояснил, что под выпущенными подразумеваются те, кого ВСУ отправят на фронт.

По его словам, из-за того, что из их колонии около четырех месяцев не было добровольцев, подписавших контракт с ВСУ, приехала комиссия, после чего по 80 заключенных в месяц проходили военно-врачебную комиссию.