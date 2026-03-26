Депутаты Госдумы встретятся с представителями конгресса США

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Встреча депутатов Госдумы с представителями Конгресса США пройдет 26 марта, на следующий день запланирована их встреча с делегацией федерального правительства США, заявил РИА Новости официальный представитель американского посольства в Москве.

"Подтверждаем, что 26 марта состоятся встречи между представителями Конгресса и депутатами Госдумы. На 27 марта намечена встреча с делегацией федерального правительства, которая состоится в Институте мира Дональда Трампа", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" в среду вечером совершил посадку в международном аэропорту Даллеса в пригороде Вашингтона на фоне сообщений о визите российской парламентской делегации в США.

На борту, предположительно, группа депутатов из разных фракций, возглавляет делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").