Депутаты Госдумы встретятся с представителями конгресса США
Встреча депутатов Госдумы с представителями Конгресса США пройдет 26 марта, на следующий день запланирована их встреча с делегацией федерального правительства... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:24:00+03:00
Депутаты Госдумы встретятся с представителями конгресса США
Депутаты Госдумы проведут встречу с представителями конгресса США 26 марта
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Встреча депутатов Госдумы с представителями Конгресса США пройдет 26 марта, на следующий день запланирована их встреча с делегацией федерального правительства США, заявил РИА Новости официальный представитель американского посольства в Москве.
"Подтверждаем, что 26 марта состоятся встречи между представителями Конгресса и депутатами Госдумы. На 27 марта намечена встреча с делегацией федерального правительства, которая состоится в Институте мира Дональда Трампа", - сказал собеседник агентства.
Самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" в среду вечером совершил посадку в международном аэропорту Даллеса в пригороде Вашингтона на фоне сообщений о визите российской парламентской делегации в США.
На борту, предположительно, группа депутатов из разных фракций, возглавляет делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты парламентариев России и США действительно необходимы, если они состоятся, это можно приветствовать.