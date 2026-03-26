Врачи оценили вероятность рождения ребенка от мужчины старше 35 лет
11:42 26.03.2026
Врачи оценили вероятность рождения ребенка от мужчины старше 35 лет
Врачи оценили вероятность рождения ребенка от мужчины старше 35 лет
Вероятность родить ребенка от мужчины старше 35 лет в два раза ниже, чем от более молодого партнера, следует из методических рекомендаций по диспансеризации... РИА Новости, 26.03.2026
общество
россия
демография
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Демография, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав: вероятность родить ребенка от мужчины старше 35 лет ниже в 2 раза

Ребенок держит за руку маму. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вероятность родить ребенка от мужчины старше 35 лет в два раза ниже, чем от более молодого партнера, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые изучило РИА Новости.
Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.
"Несмотря на способность мужчины к зачатию ребенка даже в старшем возрасте, с каждым годом вероятность этого события уменьшается. Шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца старше 35 лет в два раза ниже, по сравнению с более молодыми отцами, даже при применении экстракорпорального оплодотворения", - говорится в документе.
Отмечается, что рожденные от возрастных мужчин дети отличаются худшими показателями здоровья. Существуют убедительные доказательства, что с возрастом отца тесно связана более высокая вероятность развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, многих врожденных синдромов и аномалий развития.
Онищенко назвал оптимальный возраст для рождения ребенка
23 марта, 12:05
 
