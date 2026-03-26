Врачи оценили вероятность рождения ребенка от мужчины старше 35 лет
Вероятность родить ребенка от мужчины старше 35 лет в два раза ниже, чем от более молодого партнера, следует из методических рекомендаций по диспансеризации... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:42:00+03:00
Минздрав: вероятность родить ребенка от мужчины старше 35 лет ниже в 2 раза
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вероятность родить ребенка от мужчины старше 35 лет в два раза ниже, чем от более молодого партнера, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые изучило РИА Новости.
Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.
"Несмотря на способность мужчины к зачатию ребенка даже в старшем возрасте, с каждым годом вероятность этого события уменьшается. Шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца старше 35 лет в два раза ниже, по сравнению с более молодыми отцами, даже при применении экстракорпорального оплодотворения", - говорится в документе.
Отмечается, что рожденные от возрастных мужчин дети отличаются худшими показателями здоровья. Существуют убедительные доказательства, что с возрастом отца тесно связана более высокая вероятность развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, многих врожденных синдромов и аномалий развития.