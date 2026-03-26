Врачи спасли жительницу Владивостока с гигантской миомой
Врачи во Владивостоке спасли местную жительницу с гигантской миомой матки и потерей более 4 литров крови, сообщает минздрав Приморья. РИА Новости, 26.03.2026
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Врачи во Владивостоке спасли местную жительницу с гигантской миомой матки и потерей более 4 литров крови, сообщает минздрав Приморья.
Во Владивостокскую клиническую больницу №4 поступила 49-летняя женщина в тяжёлом состоянии с сильной болью в животе. Обследование показало внутреннее кровотечение: лопнул сосуд в миоме матки - доброкачественном образовании. Врачи запросили кровь из краевой станции переливания и срочно начали операцию.
"Пациентка потеряла более 4 литров крови. Миома достигла гигантских размеров. Мы остановили кровотечение и удалили образование размером около 20 на 30 сантиметров и весом более 2 килограммов. Это была сложная, но успешная операция – гормональную функцию удалось сохранить", - приводятся слова заведующего хирургическим отделением Захара Левина.
Пациентке провели около 10 переливаний крови. После операции женщина продолжила лечение в стационаре, сейчас ее уже выписали.
Сама она рассказала, что давно знала о миоме, но откладывала операцию.