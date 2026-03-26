Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/vizit-2082961056.html
Президент Белоруссии встретился с лидером КНДР в рамках официального визита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082829624_272:314:991:853_1920x0_80_0_0_bd418d3ad1419b9b80991853d978a547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Президент Белоруссии встретился с лидером КНДР в рамках официального визита

© Фото : Пул Первого/TelegramАлександр Лукашенко и Ким Чен Ын во время встречи
Александр Лукашенко и Ким Чен Ын во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в среду с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), опубликовав фотографии встречи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с первым официальным визитом в КНДР, он продлится два дня. В среду после официальной церемонии встречи Лукашенко посетил монумент "Освобождение" вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Хоккеисты Динамо (Минск) - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Лукашенко перед визитом в КНДР пришел поболеть за "зубров"
24 марта, 21:05
"Двадцать пятого марта на площади им. Ким Ир Сена состоялась церемония приветствия президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывшего с официальным визитом в нашу страну по приглашению председателя Государственных дел... КНДР товарища Ким Чен Ына... Ким Чен Ын приехал на место церемонии приветствия президента", - говорится в сообщении агентства.
В сообщении добавляется, что на встрече присутствовали представители правительства КНДР. Со стороны Белоруссии прибыли министр иностранных дел Максим Рыженков, вице-премьер Белоруссии Юрий Шулейко и другие. Во время церемонии президент Белоруссии провел смотр почетного караула.
Также в среду Лукашенко также посетил Кымсусанский мемориальный дворец Солнца.
Ранее близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в аэропорту в Пхеньяна, КНДР - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Лукашенко прибыл в Пхеньян
Вчера, 08:38
 
В миреБелоруссияКНДРПхеньянКим Чен ЫнКим Ир СенАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала