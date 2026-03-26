Президент Белоруссии встретился с лидером КНДР в рамках официального визита

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в среду с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), опубликовав фотографии встречи.

"Двадцать пятого марта на площади им. Ким Ир Сена состоялась церемония приветствия президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывшего с официальным визитом в нашу страну по приглашению председателя Государственных дел... КНДР товарища Ким Чен Ына... Ким Чен Ын приехал на место церемонии приветствия президента", - говорится в сообщении агентства.

В сообщении добавляется, что на встрече присутствовали представители правительства КНДР. Со стороны Белоруссии прибыли министр иностранных дел Максим Рыженков , вице-премьер Белоруссии Юрий Шулейко и другие. Во время церемонии президент Белоруссии провел смотр почетного караула.

Также в среду Лукашенко также посетил Кымсусанский мемориальный дворец Солнца.