Президент Белоруссии встретился с лидером КНДР в рамках официального визита

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в среду с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), опубликовав фотографии встречи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с первым официальным визитом в КНДР, он продлится два дня. В среду после официальной церемонии встречи Лукашенко посетил монумент "Освобождение" вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Двадцать пятого марта на площади им. Ким Ир Сена состоялась церемония приветствия президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывшего с официальным визитом в нашу страну по приглашению председателя Государственных дел... КНДР товарища Ким Чен Ына... Ким Чен Ын приехал на место церемонии приветствия президента", - говорится в сообщении агентства.
В сообщении добавляется, что на встрече присутствовали представители правительства КНДР. Со стороны Белоруссии прибыли министр иностранных дел Максим Рыженков, вице-премьер Белоруссии Юрий Шулейко и другие. Во время церемонии президент Белоруссии провел смотр почетного караула.
Также в среду Лукашенко также посетил Кымсусанский мемориальный дворец Солнца.
Ранее близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
