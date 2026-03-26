Странные видео в аккаунте Белого дома в X озадачили его подписчиков

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В аккаунте Белого дома в соцсети Х появились несколько коротких видео, вызвавших недоумение у подписчиков.
Первый ролик опубликовали накануне вечером, около 21:00 по вашингтонскому времени. На записи продолжительностью всего четыре секунды видны полы женского пальто и ноги в остроносых сапогах. Судя по всему, они принадлежат автору видео. В кадре виден также фрагмент пола и упаковка бутылок с водой.
"Круто, мы же запускаем скоро, да?" — спрашивает на фоне женский голос.
"Да", — отвечает мужской голос.
На этом видео обрывается.
Через некоторое время этот пост удалили, но само видео можно найти у пользователей, сделавших копии.
Часом позже появилось новое четырехсекундное видео. Первые две секунды — это просто черный экран, затем появляются полосы, мелькает какое-то размытое изображение, раздается звук сообщения, поступившего на iPhone. Видео сопровождается двумя значками — смартфона и динамика.
Это немедленно вызвало вопросы пользователей.
"Кто-нибудь уже проанализировал звуковой файл?" — спрашивает человек под ником Kiri.
"Кто-нибудь объясните это мне, как будто я Камала Харрис", — откликнулся American AF.
Пользователь Lozzy B выложил замедленную версию ролика, где уже понятно, что размытый объект — это флаг США. Но ясности это не добавило.
"Официальный аккаунт Белого дома, наверное, взломали. Происходит что-то странное, это выглядит подозрительно", — предположил Wiktor.
Некоторые обратились за помощью к чат-боту Grok. Тот утверждает, что это официальное сообщение Белого дома, продвигающее их службу оповещений.
"Значки "смартфон" и "динамик" указывают на подписку на оповещения для мобильных телефонов и звуковые обновления. Отправьте текстовое сообщение "USA" на 45470, чтобы получать оповещения от администрации в режиме реального времени", — ответил искусственный интеллект.
По его версии, загадочное видео опубликовали просто для привлечения внимания.
Пользователь John показал скриншот того, что происходит при отправке сообщения на указанный номер. В ответ приходит благодарность за обращение к Белому дому и ссылка с предложением заполнить форму, чтобы присоединиться.
Нашлись и пользователи, которые утверждают, что система оповещений совсем не нова и они уже год как получают такие уведомления.
"Но самое крутое в этом то, что приходит уведомление, что вам пришло сообщение от президента Дональда Трампа. Это до сих пор заставляет меня почувствовать себя влюбленной школьницей", — написал MrPuzziani.
