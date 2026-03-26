Странные видео в аккаунте Белого дома в X озадачили его подписчиков

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В аккаунте Белого дома в соцсети Х появились несколько коротких видео, вызвавших недоумение у подписчиков.

Первый ролик опубликовали накануне вечером, около 21:00 по вашингтонскому времени. На записи продолжительностью всего четыре секунды видны полы женского пальто и ноги в остроносых сапогах. Судя по всему, они принадлежат автору видео. В кадре виден также фрагмент пола и упаковка бутылок с водой.

"Круто, мы же запускаем скоро, да?" — спрашивает на фоне женский голос.

"Да", — отвечает мужской голос.

На этом видео обрывается.

Через некоторое время этот пост удалили, но само видео можно найти у пользователей, сделавших копии.

Часом позже появилось новое четырехсекундное видео. Первые две секунды — это просто черный экран, затем появляются полосы, мелькает какое-то размытое изображение, раздается звук сообщения, поступившего на iPhone. Видео сопровождается двумя значками — смартфона и динамика.

Это немедленно вызвало вопросы пользователей.

"Кто-нибудь уже проанализировал звуковой файл?" — спрашивает человек под ником Kiri.

"Кто-нибудь объясните это мне, как будто я Камала Харрис", — откликнулся American AF.

Пользователь Lozzy B выложил замедленную версию ролика, где уже понятно, что размытый объект — это флаг США . Но ясности это не добавило.

"Официальный аккаунт Белого дома, наверное, взломали. Происходит что-то странное, это выглядит подозрительно", — предположил Wiktor.

Некоторые обратились за помощью к чат-боту Grok. Тот утверждает, что это официальное сообщение Белого дома, продвигающее их службу оповещений.

"Значки "смартфон" и "динамик" указывают на подписку на оповещения для мобильных телефонов и звуковые обновления. Отправьте текстовое сообщение "USA" на 45470, чтобы получать оповещения от администрации в режиме реального времени", — ответил искусственный интеллект.

По его версии, загадочное видео опубликовали просто для привлечения внимания.

Пользователь John показал скриншот того, что происходит при отправке сообщения на указанный номер. В ответ приходит благодарность за обращение к Белому дому и ссылка с предложением заполнить форму, чтобы присоединиться.

Нашлись и пользователи, которые утверждают, что система оповещений совсем не нова и они уже год как получают такие уведомления.