13:09 26.03.2026 (обновлено: 15:19 26.03.2026)
Мантуров рассказал о работе над запретом вейпов
Мантуров рассказал о работе над запретом вейпов
Министерствам поручили проработать вопрос запрета вейпов в России, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП. РИА Новости, 26.03.2026
Мантуров: ведомствам поручили проработать запрет вейпов в России

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Министерствам поручили проработать вопрос запрета вейпов в России, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП.
"Соответствующее поручение дано ведомствам, в том числе и Минздраву, Министерству экономического развития, Министерству финансов, для того чтобы прийти к общему знаменателю. Все это направление поддержали. Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету использования такой продукции", — ответил он на вопрос РИА Новости.
Член думского комитета по охране здоровья Султан Хамзаев ранее заявил, что рассчитывает на решение по запрету вейпов до конца восьмого созыва Госдумы. Депутат Ярослав Нилов отмечал в начале марта, что законопроект уже готов, но окончательное решение еще не принято.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркивали, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента. Это позволит оценить эффективность регулирования и выявить позитивное или негативное влияние.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей проходит в Москве в четверг. Он завершает Неделю российского бизнеса, РИА Новости выступает ее генеральным информационным партнером.
