ВЭБ: надежность концессионных облигаций обеспечивают три уровня защиты

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Модель долгосрочного финансирования концессионных проектов строит финансирование по двухэтапной логике, а ее надежность обеспечивается комбинацией трех факторов, сообщает пресс-служба ВЭБ.
На IV Российском форуме финансового рынка обсудили тренды секьюритизации — механизма, при котором активы, например, кредиты, объединяются в пул и превращаются в облигации с выплатами за счет поступлений по этим активам. В этом контексте участники рассмотрели модель долгосрочного финансирования концессионных проектов, в которой используются элементы секьюритизации для структурирования сделок и повышения их надежности.
Модель разработана по поручению президента госкорпорацией ВЭБ.РФ совместно с Наццентром РАЗВИВАЙ.РФ (Группа ВЭБ) при участии регулятора, инвесторов, рейтинговых агентств и экспертов рынка. Документ фиксирует ключевые параметры концессионных и прямых соглашений, а также договоров залога, которые определяют структуру сделок и защиту инвесторов.
"Разработанная модель должна придать дополнительный импульс развитию отрасли государственно-частного взаимодействия, сформировать условия для притока долгосрочных инвестиций в проекты, которые напрямую влияют на качество жизни семей — в транспортной, образовательной и медицинской инфраструктуре. Концессионные облигации в этой логике могут обеспечить инвестору предсказуемость, а таким проектам — устойчивость на всех этапах реализации", — подчеркнул главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.
Модель предлагает строить финансирование по двухэтапной логике: кредитование проекта на стадии строительства с последующим рефинансированием через публичное размещение концессионных облигаций после ввода объекта в эксплуатацию. Надежность облигаций обеспечивается комбинацией трех факторов, повышающих защиту их владельцев. Первый — специфика концессионных проектов, основанная на финансовом участии концедента: он предоставляет финансовую поддержку и выплачивает компенсацию при прекращении концессии. Второй — элементы проектного финансирования: выстраивается защищенный контур денежных потоков через резервные и залоговые счета, а также синхронизацию выплат по кредиту в рамках сделки. Третий — механизм секьюритизации: позволяет изолировать денежные потоки проекта от операционной деятельности. Сочетание этих преимуществ и их адаптация к облигационной конструкции обеспечивают надежность создаваемого инструмента.
В рамках модели ВЭБ обобщает удачные практики, сложившиеся в России в сфере финансирования концессионных соглашений, и формирует системную основу для привлечения в концессионные проекты средств участников рынка капитала с использованием актуальных инструментов рынка ценных бумаг. Ключевой фигурой в реализации модели выступает оригинатор, преобразующий актив в финансовый инструмент.
"Оригинатором может выступать любая кредитная организация с рейтингом не ниже AA+. Он отбирает проекты после завершения строительства, структурирует выпуск облигаций и несет часть риска на всем сроке обращения. Рефинансирование проектов через облигации позволяет перевести такие активы в понятный для инвестора финансовый инструмент", — отметила заместитель генерального директора Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Елена Бардашева.
Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ.РФ до 2030 года. По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Минэкономразвития как регулятор отрасли при участии ВЭБ.РФ и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в сфере ГЧП. Сейчас идет донастройка регулирования концессий.