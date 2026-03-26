ВЭБ: надежность концессионных облигаций обеспечивают три уровня защиты

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Модель долгосрочного финансирования концессионных проектов строит финансирование по двухэтапной логике, а ее надежность обеспечивается комбинацией трех факторов, сообщает пресс-служба ВЭБ.

На IV Российском форуме финансового рынка обсудили тренды секьюритизации — механизма, при котором активы, например, кредиты, объединяются в пул и превращаются в облигации с выплатами за счет поступлений по этим активам. В этом контексте участники рассмотрели модель долгосрочного финансирования концессионных проектов, в которой используются элементы секьюритизации для структурирования сделок и повышения их надежности.

Модель разработана по поручению президента госкорпорацией ВЭБ.РФ совместно с Наццентром РАЗВИВАЙ.РФ (Группа ВЭБ) при участии регулятора, инвесторов, рейтинговых агентств и экспертов рынка. Документ фиксирует ключевые параметры концессионных и прямых соглашений, а также договоров залога, которые определяют структуру сделок и защиту инвесторов.

"Разработанная модель должна придать дополнительный импульс развитию отрасли государственно-частного взаимодействия, сформировать условия для притока долгосрочных инвестиций в проекты, которые напрямую влияют на качество жизни семей — в транспортной, образовательной и медицинской инфраструктуре. Концессионные облигации в этой логике могут обеспечить инвестору предсказуемость, а таким проектам — устойчивость на всех этапах реализации", — подчеркнул главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.

Модель предлагает строить финансирование по двухэтапной логике: кредитование проекта на стадии строительства с последующим рефинансированием через публичное размещение концессионных облигаций после ввода объекта в эксплуатацию. Надежность облигаций обеспечивается комбинацией трех факторов, повышающих защиту их владельцев. Первый — специфика концессионных проектов, основанная на финансовом участии концедента: он предоставляет финансовую поддержку и выплачивает компенсацию при прекращении концессии. Второй — элементы проектного финансирования: выстраивается защищенный контур денежных потоков через резервные и залоговые счета, а также синхронизацию выплат по кредиту в рамках сделки. Третий — механизм секьюритизации: позволяет изолировать денежные потоки проекта от операционной деятельности. Сочетание этих преимуществ и их адаптация к облигационной конструкции обеспечивают надежность создаваемого инструмента.

В рамках модели ВЭБ обобщает удачные практики, сложившиеся в России в сфере финансирования концессионных соглашений, и формирует системную основу для привлечения в концессионные проекты средств участников рынка капитала с использованием актуальных инструментов рынка ценных бумаг. Ключевой фигурой в реализации модели выступает оригинатор, преобразующий актив в финансовый инструмент.

"Оригинатором может выступать любая кредитная организация с рейтингом не ниже AA+. Он отбирает проекты после завершения строительства, структурирует выпуск облигаций и несет часть риска на всем сроке обращения. Рефинансирование проектов через облигации позволяет перевести такие активы в понятный для инвестора финансовый инструмент", — отметила заместитель генерального директора Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Елена Бардашева.