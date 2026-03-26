На Украине с 1 апреля ужесточат проверки отсрочек от мобилизации

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Ужесточение проверок по факту получения отсрочек от мобилизации на Украине начнется с 1 апреля, особое внимание будет уделяться формальному обучению, получению брони для сотрудников критически важных предприятий и уходу за родственниками, сообщает в четверг украинское агентство УНН.

"С 1 апреля 2026 года на Украине изменится мобилизационный процесс. Речь идет не об изменении законодательства или принципов призыва, а о полном развертывании цифровых инструментов, которые начали внедрять еще в марте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН.

По данным агентства, базовые правила мобилизации не изменятся, однако контроль за их выполнением существенно усилится. Будет жестче проверяться верификация персональных данных. Кроме того, повестки будут поступать военнообязанным только в электронном виде, бумажный вариант "отойдет на второй план".

"Отсрочки и жесткая проверка… Сам механизм получения отсрочки стал более жестким. Все основания проверяются централизованно через государственные реестры, а аутентичность документов контролируется автоматически. Особое внимание уделяют случаям, когда отсрочку пытаются получить через формальное обучение или фиктивный уход за родственниками. Таким образом, государство пытается уменьшить количество злоупотреблений", - добавили в агентстве.

Как отмечается, также усилятся проверки предприятий, имеющих статус критически важных на предмет получения брони от мобилизации для сотрудников. "Ужесточаются требования к самим компаниям, в частности, относительно уровня зарплат и отсутствия задолженностей. Это должно уменьшить риски фиктивного трудоустройства и коррупционных схем, связанных с бронированием", - добавили в УНН.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.