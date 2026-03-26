Без кредита ЕС у Украины кончатся деньги к началу апреля, заявили в Венгрии

БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. У Украины без кредита на 90 миллиардов евро от ЕС хватит денег до начала апреля, Венгрия рассчитывает, что тогда будет запущена "Дружба", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Мы считаем, что киевское руководство может финансировать себя без 90 миллиардов евро от ЕС самое позднее до начала апреля, поэтому, если деньги закончатся, нефтепровод "Дружба", вероятно, тоже будет открыт. Кстати, это оружие как политическое средство для вмешательства в венгерскую избирательную кампанию используют как раз украинцы", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не получит от ЕС кредит, если она не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба".
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
25 марта, 12:19