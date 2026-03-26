В Запорожье полицейский угрожал толпе пистолетом во время мобилизации

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейский в подконтрольном ВСУ Запорожье угрожал пистолетом людям, которые не давали мобилизовать гражданина, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на видео из местных соцсетей.

На опубликованном видео несколько десятков человек на улице пытаются отбить гражданина от мобилизации полицейскими. Как сообщают местные соцсети, в итоге мобилизация не удалась.