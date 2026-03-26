В Запорожье полицейский угрожал толпе пистолетом во время мобилизации

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейский в подконтрольном ВСУ Запорожье угрожал пистолетом людям, которые не давали мобилизовать гражданина, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на видео из местных соцсетей.
"В Запорожье полицейский угрожал пистолетом во время потасовки с толпой, люди не давали задержать мужчину… На месте оказался военный, который предложил полицейскому вместе отправиться на фронт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном видео несколько десятков человек на улице пытаются отбить гражданина от мобилизации полицейскими. Как сообщают местные соцсети, в итоге мобилизация не удалась.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.