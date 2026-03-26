МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украина нападками на Венгрию и Словакию показала лицемерие Запада, пишет American Thinker.
"Украина ведет самую настоящую экономическую и энергетическую войну против Венгрии и Словакии. Они — члены ЕС и НАТО. Украина — не входит ни в одно из двух объединений. Но оба они все равно на стороне Украины. Создается впечатление, что "союзы" и "альянсы" — пустой звук", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что реакция европейских чиновников на все более агрессивные выходки Зеленского оказалась скудной, более того, европейские лидеры пообещали покрывать бюджетные нужды Украины как минимум еще два года.
Издание пишет, что Орбан неугоден Брюсселю, потому что продолжает блокировать финансирование Киева, а ЕС готов на все ради засидевшегося во власти Зеленского и ради не входящей в ЕС Украины. А вот позволить гражданам Венгрии — страны — члена ЕС — проголосовать за национальные интересы — это уже перебор, с иронией отметили в материале.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на его повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а затем заблокировал 20-й пакет санкций против Москвы и выделение Украине кредита от ЕС в 90 миллиардов евро. Кроме того, в последние недели ВСУ усилили атаки на инфраструктуру "Голубого" и "Турецкого" потоков. Последний имеет решающее значение для поставок природного газа в Венгрию.
Будапешт обвинил Евросоюз и Киев в попытках энергоблокады, а Украину отдельно — во вмешательстве в парламентские выборы, запланированные на апрель.
