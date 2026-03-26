Партия Зеленского возглавила антирейтинг в Раде по результатам опроса

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавила антирейтинг в Раде среди других партий, за нее не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах 23,6% граждан Украины, свидетельствуют данные социологического исследования центра СОЦИС.

Опрос проводился с 12 по 18 марта 2026 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1204 респондента, статистическая погрешность составляет 2,5%.