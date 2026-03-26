Партия Зеленского возглавила антирейтинг в Раде по результатам опроса
2026-03-26T16:16:00+03:00
Партия Зеленского возглавила антирейтинг в Раде по результатам опроса
СОЦИС: партия "Слуга Народа" возглавила антирейтинг в Раде среди других партий
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавила антирейтинг в Раде среди других партий, за нее не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах 23,6% граждан Украины, свидетельствуют данные социологического исследования центра СОЦИС.
Опрос проводился с 12 по 18 марта 2026 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1204 респондента, статистическая погрешность составляет 2,5%.
Как следует из исследования, опубликованного на сайте СОЦИС, 23,6% граждан Украины
не проголосовали бы за партию "Слуга народа" ни при каких обстоятельствах. На втором месте партия Юрия Бойко
от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) – 16,8%. Далее идет партия экс-президента страны Петра Порошенко
(внесен Росфинмониторингом
в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность
" – 14,2%. Партия "Батькивщина
" Юлии Тимошенко
, которую подозревают в подкупе депутатов, занимает четвертое место – 11,4%.
Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в сентябре 2025 года, 52% опрошенных граждан Украины считают, что деятельность партии "Слуга народа" в Раде препятствует развитию государства, 25% респондентов полагают, что ее деятельность идет на пользу стране, еще 23% опрошенных затруднились с ответом.